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Більш ніж половина американців не вірять заявам Трампа про рішення щодо України

Новини » Політика     29.01.2020 - 16:44
Більш ніж половина американців не вірять заявам Трампа про рішення щодо України
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

57% американських виборців хотіли б, аби Трамп надав більш детальну інформацію про свої рішення щодо України

Більш ніж половина американських виборців вважає, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп приховує правду про свою політику щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного дослідниками Квінніпекського університету.

Як зазначається, 53% виборців вважають, що Дональд Трамп не каже правди про свої рішення щодо України.

"Більш ніж половина виборців - 53% проти 40% - вважає, що президент Трамп не каже правди стосовно своїх дій щодо України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 57% опитаних хотіло б, аби американський президент надав більш детальну інформацію про свої рішення щодо України, а 38% вважає, що оприлюднених матеріалів цілком достатньо.

Більша частина респондентів - 54% - вважає, що Дональд Трамп зловживав повноваженнями у своїх діях щодо України, натомість 42% - дотримується протилежної думки.

При цьому 52% опитаних вважає рішення Білого дому затримати допомогу Україні помилковим, на думку ж 34% респондентів, цей крок був виправданим.

Опитування було проведене з 22 по 27 січня 2020 року. У ньому взяли участь 1905 зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, колишній помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що Дональд Трамп особисто пов'язував призупинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Крім того, у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.

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