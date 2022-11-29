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Половина жителей Херсона уже со светом

Фото: половина жителей Херсона уже со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 ноября, вечером в Херсоне половина домохозяйств была подключена к электроснабжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"50 процентов Херсона со светом", - написал он.

При этом чиновник не уточнил, когда электроснабжение планируют вернуть другой части жителей Херсона, который недавно был освобожден от российских оккупантов.

Напомним, еще сегодня днем было известно о том, что у 40% потребителей в Херсоне появился свет.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 21 раз.

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ХерсонЭлектроэнергия