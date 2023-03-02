ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война на истощение: готовы ли к ней украинцы

Новина українською →
Украина, Четверг 02 марта 2023 09:30
Война на истощение: готовы ли к ней украинцы Фото: украинцы сомневаются в ресурсах России для войны на истощение (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года большинство украинцев (67%) считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Верят в значительный запас ресурсов россиян и длительное изнурительное противостояние с туманным концом 22% респондентов. Еще 11% не определитлись по этому вопросу.

Война на истощение: готовы ли к ней украинцы

По последним данным КМИС в феврале только 9% украинцев готовы к территориальным уступкам в обмен на мир, 87% выступают против этого. Даже среди тех, кто считает, что у России все равно есть достаточно ресурсов для длительной войны, 75% выступают против территориальных уступок в обмен на мир.

Война на истощение: готовы ли к ней украинцы

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, после российского широкомасштабного вторжения в Украину наблюдается всплеск оптимизма, стабильно держащегося на высоком уровне.

"Результаты по восприятию прочности России показывают нам, что оптимизм все равно преобладает, но более сдержан и более осторожен. Это важно, поскольку чрезмерная самоуверенность будет вредить достижению победы и лучше реалистичнее оценивать текущие возможности и ситуацию. С другой стороны важно поддерживать оптимистический взгляд, хоть и в сдержанно-осторожных рамках, поскольку значительно более деструктивным будет для Украины сценарий скатывания в депрессию и пессимистический образ будущего", - добавил он.

По его словам, принципиально важно то, что даже среди условно пессимистически настроенных граждан абсолютное большинство отвергают концепцию обмена территорий на мир. "Одни украинцы могут недооценивать врага, другие - переоценивать его силы, однако абсолютное большинство и первых, и вторых при этом стремится к борьбе и победе", - считает социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине