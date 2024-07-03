Половина украинцев опасаются закулисных переговоров Запада с Москвой

При этом 49% не опасаются тайных переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Респондентам также предложили сделать выбор между сохранением суверенитета и возвращением территорий.

Данные показали, вариант "Украина теряет часть своей ныне оккупированной территории, но остается суверенной, со своей собственной армией и свободой выбора своих альянсов, таких как ЕС и НАТО" выбрали 45%.

Вариант "Украина возвращает себе оккупированную в настоящее время территорию, но соглашается на демилитаризацию и становится нейтральной страной, которая не может присоединяться к таким альянсам, как ЕС и НАТО" предпочли 26% опрошенных.