Половина українців вважають заможність важливішою за демократію

У 2019 році, як і раніше, відносна більшість жителів українських міст вибирають між демократією та заможністю на користь останнього. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Відповідаючи на питання, "Якщо є можливість обрати лише одне з двох, що є важливішим для вас: демократична система врядування чи заможна економіка?" обрали заможність 47% опитаних, демократію - 38% респондентів.

У порівнянні з попередніми кризовими роками важливість демократії трохи збільшилася. У 2016 році демократія була важливою для 33% респондентів, у 2017 році - для 29%, у 2018 році - для 30%.

За даними опитування, найбільш важлива демократія для жителів західних міст (Тернополя - 58% і Львова - 57%), найменше - для Маріуполя і Одеси (по 22%).

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту. Дані були зібрані у 24 містах України з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка складалася з 19,2 тис. постійних дорослих жителів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України - 82%.