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Більше половини українців проти співпраці з МВФ, - опитування

Новини » Політика     29.06.2020 - 16:49
Більше половини українців проти співпраці з МВФ, - опитування
Фото: МВФ (flickr.com/nasonurb)

Частка противників співпраці з МВФ зросла на 15%

Більш ніж половина українців виступають проти співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Частка противників співпраці з МВФ у червні суттєво зросла у порівнянні з квітнем.

Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС.

Згідно з опитуванням, 24% респондентів вважають, що зараз Україні потрібно співпрацювати з МВФ для отримання кредитів, у квітні підтримка складала 32%.

При цьому 61% опитаних виступили проти співпраці та отримання нових кредитів від МВФ. У квітні частка противників складала 46%, що свідчить про їх збільшення на 15 пунктів.

Більше половини українців проти співпраці з МВФ, - опитування

Зазначимо, опитування проводилося у період з 20 по 23 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються окуповані території. В ході опитування проведено 2 тисячі інтерв'ю. Похибка становить 2,2 відсотка.

Нагадаємо, подібне опитування проводилося у квітні цього року, тоді проти співпраці з МВФ виступала майже половина українців.

Крім того, що восени 2019 року співпрацю з МВФ підтримувала відносна більшість українців.

Додамо, на початку червня МВФ схвалив програму підтримки України на 5 млрд доларів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України опросМВФ
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