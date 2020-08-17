Половина українців підтримують дострокові вибори до Ради

Проведення дострокових виборів Верховної ради у наступному році підтримують 50% українців. Водночас 39% опитаних вважають, що такі вибори не потрібні.

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року.

За даними опитування, що 11% громадян вагаються з відповіддю на питання щодо дострокових виборів.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 7 по 11 серпня 2020 року КМІС серед 2000 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у серпні 20% українців схвалюють дії Верховної Ради (21% в червні); 63% - не схвалюють (62% в червні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 43 відсоткових пунктів.

Як свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися наприкінці липня 2020 року, до парламенту потрапили б п’ять політичних сил.