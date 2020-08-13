Рейтинг партій: до Ради можуть пройти п’ять політ сил

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підтримка партії "Слуга народу" впала до 25%

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися наприкінці липня 2020 року, до парламенту потрапили б п’ять політичних сил. Президентська партія втрачає позиції.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 25,5% громадян (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 18,3% респондентів, за партію "Європейська солідарність" - 18,1%, за партію "Батьківщина" - 10,4%, за партію "Сила і честь" - 6,5%.

Решта партій отримають менше 2%.

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку серпня за партію "Слуга народу" проголосували б 25,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором).

Крім того, за партію "Опозиційна платформа - За життя" були готові голосувати 17,6% респондентів (в середині липня - 15,5%), за партію "Європейська солідарність" - 15,7% (у середині липня - на 14,3%), за партію "Батьківщина" - 10,4% (в середині липня - 10,0%).

Відзначимо, на парламентських виборах 21 липня 2019 року "Слуга народу" отримала 43,2%, "Опозиційна платформа - За життя" 13,1%, "Батьківщина" - 8,2%, "Європейська солідарність" - 8,1% "Голос" - 5,8% голосів.