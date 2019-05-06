Половина українців визначилася з кандидатом ще до початку виборчої кампанії

Дані Національного екзит-полу під час другого туру президентських виборів 2019 свідчать, що приблизно половина виборців України (45%) визначилися зі своїм кандидатом незалежно від виборчої кампанії. Про це сьогодні на прес-конференції Антон Грушецький, заступник директора КМІС.

За даними екзит-полу, таких виборців більше в структурі електорату Петра Порошенка (58%) і менше - в електораті Володимира Зеленського (42%).

Натомість серед виборців Зеленського більше тих, хто визначився з вибором протягом останнього місяця до виборів, останнього тижня, в останній день та безпосереднього на виборчій дільниці (у сумі - 29%, в електораті Порошенка - 22%).

Як повідомляло РБК-Україна, 21 квітня 2019 року, у день другого туру виборів президента України, консорціум, до якого входять фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова, провів Національний екзит-пол 2019.

Нагадаємо, другий президентських виборів в Україні відбувся 21 квітня. Згідно з офіційними результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців (11 млн 541 тис. 528 осіб). За Петра Порошенка свої голоси віддали 24,45% виборців (4 млн 522 тис. 450 осіб).