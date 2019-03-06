Половина українців хотіли б мати власний бізнес

Власна справу вже є у кожного десятого громадянина

Почти 40% украинцев хотели бы иметь собственное дело, еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, две трети опрошенных склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине. Лишь 7% полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства, и 14% - что они пока не вмешиваются в деятельность предпринимателей.

Среди представителей разных категорий бизнеса больше всего украинцы доверяют мелким (63%) и средним (60%) предпринимателям. 27% отметили, что доверяют владельцам крупного бизнеса. С другой стороны, уровень доверия к олигархам низкий - 8%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 19-28 февраля 2019 года среди 2500 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Как сообщало РБК-Украина, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости в III квартале 2018 года занимали 6,1% в структуре доходов граждан.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 п.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.