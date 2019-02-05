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Держстат оприлюднив структуру доходів українців

Новини » Фінанси    05.02.2019 - 12:59
Держстат оприлюднив структуру доходів українців
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

Більшість доходів громадяни отримують у вигляді зарплати

Сукупні ресурси середнього домогосподарства у III кварталі 2018 року становили 10122,90 грн на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними опитування, в середньому одне домогосподарство з 2,11 осіб отримало 9400,85 грн грошових доходів на місяць.

Структура сукупних витрат громадян має такий вигляд:

  • Оплата праці - 5569,17 грн (55,0%);
  • Доходи від підприємницької  діяльності та самозайнятості - 620,97 грн (6,1%);
  • Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - 314,12 грн (3,1%);
  • Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) - 346,77 грн (3,4%);
  • Пенсії - 1746,91 грн - (17,2%);
  • Стипендії - 26,24 грн - (0,2%);
  • Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою - 190,40 грн (1,9%);
  • Грошова допомога  від родичів та інших осіб - 405,78 грн (4,0%);
  • Аліменти - 23,44 грн (0,2%);
  • Інші грошові доходи - 157,05 грн (1,7%);

Серед негрошових доходів значну частку займає вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 310,21 грн (3,1% від сукупних ресурсів).

Як повідомляло РБК-Україна, українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг в III кварталі 2018 року 8,0% від загальних грошових витрат.

Нагадаємо, продукти харчування і безалкогольні напої займали 44,5% серед грошових витрат домогосподарств у III кварталі 2018 року. За даними опитування Держстату, в середньому на продукти харчування одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 3332,29 грн на місяць.

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Новини України доходызарплатаДержавна служба статистики
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