Держстат оприлюднив структуру доходів українців

Більшість доходів громадяни отримують у вигляді зарплати
Сукупні ресурси середнього домогосподарства у III кварталі 2018 року становили 10122,90 грн на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.
За даними опитування, в середньому одне домогосподарство з 2,11 осіб отримало 9400,85 грн грошових доходів на місяць.
Структура сукупних витрат громадян має такий вигляд:
Серед негрошових доходів значну частку займає вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 310,21 грн (3,1% від сукупних ресурсів).
Як повідомляло РБК-Україна, українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг в III кварталі 2018 року 8,0% від загальних грошових витрат.
Нагадаємо, продукти харчування і безалкогольні напої займали 44,5% серед грошових витрат домогосподарств у III кварталі 2018 року. За даними опитування Держстату, в середньому на продукти харчування одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 3332,29 грн на місяць.