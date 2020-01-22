Половина українців бояться втратити роботу

На даний час 51,4% працюючих українців бояться втратити роботу. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, третина українців (31,3%) не бояться залишитися без роботи, оскільки легко знайдуть іншу, а 4,3% - не відчувають страху втрати роботи тому, що нинішня робота не подобається.

Крім того, 1,7% респондентів заявили, що не бояться втратити роботу, оскільки їх захистить профспілка.

razumkov.org.ua

Як зазначають автори дослідження, чим більша відстань від великих міст, чим нижче рівень освіти, тим сильнішим є страх втрати роботи і відповідно заробітку. Більшою мірою цей страх також відчувають службовці, кваліфіковані працівники промисловості та некваліфіковані працівники.

Дослідження Центру Разумкова проведене 6-11 вересня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією серед 2 018 респондентів Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, працюють офіційно та отримують лише офіційну заробітну плату 62,2% зайнятих українців. Крім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну плату в "конвертах", 20,7% працюють без офіційного оформлення на основі усної домовленості.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).