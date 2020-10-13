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Половина квитків на матч Україна - Іспанія анульовані через карантин

Автор: РБК-Україна

Українська асоціація футболу ухвалила рішення скоротити кількість уболівальників на матчі Ліги націй між збірними України та Іспанії. НСК "Олімпійський" буде заповнений лише на 15%.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Дане рішення було прийнято за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у Києві.

Наголошується, що кількість випадків зараження коронавірусом не дозволяє допустити на трибуни заявлена кількість глядачів.

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"Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Інші квитки будуть скасовані, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість", - йдеться в повідомленні.

При цьому в організації зазначили, що ті, чиї квитки були скасовані, повинні були отримати відповідне повідомлення на телефон чи електронну пошту.

Нагадаємо, матч Україна - Іспанія відбудеться в рамках Ліги націй, його початок - о 21:45. Гра пройде при вболівальниках. Трибуни було дозволено заповнювати до 25% від загальної місткості стадіону.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив, що вболівальники будуть допускатися на міжнародні матчі.

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