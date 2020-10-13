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Міжнародні матчі з глядачами будуть проводити за погодженням з МОЗ

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 17:52
Міжнародні матчі з глядачами будуть проводити за погодженням з МОЗ
Фото: Максим Степанов (прес-служба МОЗ)
Автор: Максим Зайченко

Міжнародні матчі з глядачами будуть проводити за погодженням з Міністерством охорони здоров'я. Інші матчі будуть без глядачів.

Про це 13 жовтня повідомив голова МОЗ Максим Степанов за підсумками засідання Кабінету міністрів.

"Вводяться відповідні обмеження щодо відвідування глядачами спортивних заходів та змагань, крім міжнародних. Вони будуть проходити за окремим рішенням Міністерства охорони здоров'я в залежності від ситуації та можливості це зробити", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Київська міська державна адміністрація погодилася допустити вболівальників на матчі під егідою УЄФА. При цьому київська влада дозволила пустити на стадіони тільки 30% людей від їх місткості.

До цього Українська асоціація футболу затвердила протокол проведення матчів під час карантину. Протокол містить норми з урахуванням санітарних вимог Міністерства охорони здоров'я.

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