Лаборатории и ванны с водой: как в Украине тестируют зимнюю обувь для военных

Зимние ботинки входят в боевой единственный комплект военнослужащего. Перед закупкой их испытывают несколькими разными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ботинки для ВСУ могут изготавливать разные предприятия. Продукция каждого производителя должна соответствовать технической спецификации Минобороны и образца-эталона. Поэтому при приемке оценивают не торговую марку, а конструкцию, материалы и результаты испытаний.

Какие показатели качества и прочности проверяют в лаборатории

Техническая спецификация устанавливает требования как к готовым ботинкам, так и к каждому основному материалу.

В частности, проверяют:

массу – полупар 42-го размера должен весить не более 850 г;

толщину нубука – от 2 до 2,6 мм;

водостойкость нубука – не менее 180 минут;

водонепроницаемость мембранного материала – не менее 4500 мБар;

сопротивление мембраны водяному пару – не более 5 м²·Па/Вт;

герметичность проклеенных швов мембраны – не менее 1 бара в течение пяти минут;

сопротивление антипрокольному материалу – не менее 1100 Н;

устойчивость резинового слоя подошвы к истиранию – не более 150 мм³;

устойчивость подошвы к воздействию нефти и нефтепродуктов – изменение показателя не должно превышать 12%.

Для контроля могут использоваться аккредитованные лаборатории, обладающие подтвержденной технической компетентностью и независимостью.

Сколько длится проверка ботинок в защиту от воды

Мембрану и материалы проверяют отдельно, но испытание проходит и готовый ботинок. Для этого обувь закрепляют в специальной машине и погружают в воду выше уровня нижней петли шнуровки. Механизм сгибает носочную часть под углом 25 градусов со скоростью около 60 циклов в минуту и с усилием около 600 Н.

При испытании фиксируют количество циклов до появления воды, место проникновения и площадь намокания. Полная программа может занять до 44 часов и предусматривает до 158 400 гибок. Состояние внутренней части проверяют автоматическими датчиками или влагопоглощающей бумагой.

Так моделируют длительную ходьбу по мокрому снегу, лужам и влажной почве, когда материалы одновременно контактируют с водой и постоянно сгибаются.

Отдельно определяют жесткость и стойкость резины к истиранию, прочность крепления подошвы и ее изоляцию от холода. При испытании на холод понижение температуры на верхней поверхности основной стельки не должно превышать 10°C.

Как оценивают сцепление подошвы со снегом и мокрой почвой

На сцепление влияют состав резины, жесткость подошвы, высота и форма протектора. Разнонаправленные элементы протектора помогают удерживать поверхность, а увеличенные промежутки между ними – самоочищаться от грязи и мелких камней.

Во время военных испытаний зимней модели проверяли ходьбу и бег по разным поверхностям и в разных погодных условиях. Военнослужащие, тестировавшие ботинки, отмечали сцепление с землей и снегом и меньшее скольжение на мокрой почве. В состав резины также добавили компоненты, помогающие подошве сохранять эластичность при минусовой температуре.

Устойчивость оценивают комплексно – по конструкции протектора, свойствам материала и результатам военных опытных испытаний.