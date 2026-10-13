Лаборатории и ванны с водой: как в Украине тестируют зимнюю обувь для военных
Зимние ботинки входят в боевой единственный комплект военнослужащего. Перед закупкой их испытывают несколькими разными методами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ботинки для ВСУ могут изготавливать разные предприятия. Продукция каждого производителя должна соответствовать технической спецификации Минобороны и образца-эталона. Поэтому при приемке оценивают не торговую марку, а конструкцию, материалы и результаты испытаний.
Какие показатели качества и прочности проверяют в лаборатории
Техническая спецификация устанавливает требования как к готовым ботинкам, так и к каждому основному материалу.
В частности, проверяют:
- массу – полупар 42-го размера должен весить не более 850 г;
- толщину нубука – от 2 до 2,6 мм;
- водостойкость нубука – не менее 180 минут;
- водонепроницаемость мембранного материала – не менее 4500 мБар;
- сопротивление мембраны водяному пару – не более 5 м²·Па/Вт;
- герметичность проклеенных швов мембраны – не менее 1 бара в течение пяти минут;
- сопротивление антипрокольному материалу – не менее 1100 Н;
- устойчивость резинового слоя подошвы к истиранию – не более 150 мм³;
- устойчивость подошвы к воздействию нефти и нефтепродуктов – изменение показателя не должно превышать 12%.
Для контроля могут использоваться аккредитованные лаборатории, обладающие подтвержденной технической компетентностью и независимостью.
Сколько длится проверка ботинок в защиту от воды
Мембрану и материалы проверяют отдельно, но испытание проходит и готовый ботинок. Для этого обувь закрепляют в специальной машине и погружают в воду выше уровня нижней петли шнуровки. Механизм сгибает носочную часть под углом 25 градусов со скоростью около 60 циклов в минуту и с усилием около 600 Н.
При испытании фиксируют количество циклов до появления воды, место проникновения и площадь намокания. Полная программа может занять до 44 часов и предусматривает до 158 400 гибок. Состояние внутренней части проверяют автоматическими датчиками или влагопоглощающей бумагой.
Так моделируют длительную ходьбу по мокрому снегу, лужам и влажной почве, когда материалы одновременно контактируют с водой и постоянно сгибаются.
Отдельно определяют жесткость и стойкость резины к истиранию, прочность крепления подошвы и ее изоляцию от холода. При испытании на холод понижение температуры на верхней поверхности основной стельки не должно превышать 10°C.
Как оценивают сцепление подошвы со снегом и мокрой почвой
На сцепление влияют состав резины, жесткость подошвы, высота и форма протектора. Разнонаправленные элементы протектора помогают удерживать поверхность, а увеличенные промежутки между ними – самоочищаться от грязи и мелких камней.
Во время военных испытаний зимней модели проверяли ходьбу и бег по разным поверхностям и в разных погодных условиях. Военнослужащие, тестировавшие ботинки, отмечали сцепление с землей и снегом и меньшее скольжение на мокрой почве. В состав резины также добавили компоненты, помогающие подошве сохранять эластичность при минусовой температуре.
Устойчивость оценивают комплексно – по конструкции протектора, свойствам материала и результатам военных опытных испытаний.
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