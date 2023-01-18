NASA хочет добавить место на SpaceX, чтобы их астронавт не возвращался с россиянами

Американское космическое агентство NASA хочет увеличить количество мест на SpaceX Dragon до пяти, чтобы американский астронавт при необходимости возвращался домой не на российском корабле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com .

Как отмечает издание, именно таким образом американцы хотят при необходимости забрать на Землю своего астронавта Фрэнка Рубио, прилетевшего на Международную космическую станцию (МКС) на российском "Союзе".

"NASA планирует перенести место Рубио на Endurance, космический корабль Dragon. Это изменение позволяет усилить защиту экипажа за счет уменьшения тепловой нагрузки внутри космического корабля MS-22", - написали представители NASA.

В настоящее время оба корабля пристыкованы к МКС. Однако на российском "Союз МС-22" в декабре прошлого года случилась утечка теплоносителя после очевидного столкновения с микрометеоритом или обломками, из-за чего корабль сочли непригодным для возвращения экипажа на Землю, за исключением экстренных случаев. Однако "Союз" все еще может быть использован как спасательная лодка в случае проблем на МКС до прилета следующего корабля.

В NASA также рассматривают вариант, что американец Рубио, а также россияне Прокопьев и Петелин останутся на борту МКС до сентября - вдвое дольше, чем планировалось их миссией.