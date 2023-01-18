ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

NASA хочет добавить место на SpaceX, чтобы их астронавт не возвращался с россиянами

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 16:32
NASA хочет добавить место на SpaceX, чтобы их астронавт не возвращался с россиянами Фото: корабль SpaceX могут оснастить дополнительным местом для возвращения домой американского астронавта (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Американское космическое агентство NASA хочет увеличить количество мест на SpaceX Dragon до пяти, чтобы американский астронавт при необходимости возвращался домой не на российском корабле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Как отмечает издание, именно таким образом американцы хотят при необходимости забрать на Землю своего астронавта Фрэнка Рубио, прилетевшего на Международную космическую станцию (МКС) на российском "Союзе".

"NASA планирует перенести место Рубио на Endurance, космический корабль Dragon. Это изменение позволяет усилить защиту экипажа за счет уменьшения тепловой нагрузки внутри космического корабля MS-22", - написали представители NASA.

В настоящее время оба корабля пристыкованы к МКС. Однако на российском "Союз МС-22" в декабре прошлого года случилась утечка теплоносителя после очевидного столкновения с микрометеоритом или обломками, из-за чего корабль сочли непригодным для возвращения экипажа на Землю, за исключением экстренных случаев. Однако "Союз" все еще может быть использован как спасательная лодка в случае проблем на МКС до прилета следующего корабля.

В NASA также рассматривают вариант, что американец Рубио, а также россияне Прокопьев и Петелин останутся на борту МКС до сентября - вдвое дольше, чем планировалось их миссией.

Недавно РБК-Украина сообщало, что месячная гонка между Соединенными Штатами и Китаем становится все более напряженной, и следующие два года могут определить, кто победит.

Недавно РБК-Украина сообщало, что NASA впервые за 50 лет достигло Луны, но пока без людей.

Добавим, что NASA отменило выход астронавтов МКС в открытый космос из-за российского космического мусора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС