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Полеты любых ракет через Молдову - это вина России, - спикер парламента

Фото: полеты любых ракет через Молдову – это вина России, заявил Гросу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Независимо от результатов расследования о падении ракеты в саду недалеко от Бричан, вина в случившемся лежит на России.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Независимо от того, каким будет заключение, любые ракеты, полеты через Молдову — это все вина Российской Федерации, которая развязала ужасную войну, бедствие в Европе в XXI веке. Расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины. Но это мало что меняет", - отметил Гросу.

По его словам, сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки упавшей возле Бричан ракеты. После завершения расследования МИД Молдовы может вновь вызвать посла России на консультацию. При этом он также подчеркнул, что стране необходимо развивать систему обороны.

Напомним, 5 декабря во время массированного обстрела Украины Россией на территорию Молдовы упала ракета.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к инциденту точно имеет отношение Российская Федерация.

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Молдоваракетный удар