В плену РФ 28 тысяч украинцев. Омбудсмен призывает создать коалицию для их освобождения

"По нашим неофициальным данным, примерно 28 тысяч граждан Украины находятся в российских застенках. Журналисты, представители местного самоуправления, церквей, международные представители. Три официальных представителя ОБСЕ были задержаны в Донецкой и Луганской области, и мы уже несколько лет не можем их освободить. И все это время Россия является членом ОБСЕ", - сказал уполномоченный.

Лубинец объяснил, что обменивать гражданских на гражданских запрещено международным правом. Поэтому Украина ищет новые подходы и страны, которые могут присоединиться к процессу возвращения гражданских заложников.

"По состоянию на данный момент могу сказать, что последняя поездка в Катар неделю назад, на встрече с премьером прозвучало, что они готовы попробовать свои усилия для возвращения гражданских заложников. Нам нужно создать международную коалицию по возвращению гражданских заложников", - подчеркнул омбудсмен.

Украинцы в русском плену

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

Также ЕС в новом пакете санкций ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.