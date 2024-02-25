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В плену РФ 28 тысяч украинцев. Омбудсмен призывает создать коалицию для их освобождения

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия удерживает в плену 28 тысяч граждан Украины. Предлагается создать коалицию для возвращения гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца во время форума "Украина. Год 2024".

"По нашим неофициальным данным, примерно 28 тысяч граждан Украины находятся в российских застенках. Журналисты, представители местного самоуправления, церквей, международные представители. Три официальных представителя ОБСЕ были задержаны в Донецкой и Луганской области, и мы уже несколько лет не можем их освободить. И все это время Россия является членом ОБСЕ", - сказал уполномоченный.

Лубинец объяснил, что обменивать гражданских на гражданских запрещено международным правом. Поэтому Украина ищет новые подходы и страны, которые могут присоединиться к процессу возвращения гражданских заложников.

"По состоянию на данный момент могу сказать, что последняя поездка в Катар неделю назад, на встрече с премьером прозвучало, что они готовы попробовать свои усилия для возвращения гражданских заложников. Нам нужно создать международную коалицию по возвращению гражданских заложников", - подчеркнул омбудсмен.

 

Украинцы в русском плену

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

Также ЕС в новом пакете санкций ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.

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Российская ФедерацияДмитрий Лубинец