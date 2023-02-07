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"Пленных не берем". Россиянин рассказал об очередном военном преступлении (перехват)

Фото: россиянин рассказал об очередном военном преступлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский оккупант рассказал об убийстве украинского военного, который был готов сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Да мы уже после, считай, зачищали, добивали их, да и все. Кто успел, тот ушел... Гранату в окоп кинули, забежали, посекло одного, двоих наповал, один - живой еще. Тот кричит: "Не стреляй! Не убевай!"", - рассказал он.

Его сослуживец замешкался, так как не знал, что делать с пленным.

"Я его пристрелил... Сказали же русским языком: "Пленных не берем". Зашел, контрольный. Всех законтролили и ушли", - сказал захватчик.

Напомним, россиянин жаловался на произвол в своем подразделении со стороны командования.

Кроме того, оккупанты хотят бежать из Украины из-за плохого снабжения войск и провалов на фронте.

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