Оккупант рассказал о произволе в своем подразделении со стороны командования (перехват)

Российский оккупант советует своему товарищу перевестись в другое подразделение из-за того, что в воинской части, в которой они сейчас, происходит произвол со стороны командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Слышишь, есть перевод между частями, напиши на перевод в другую часть. Неважно к какой, чтобы куда, потому что тут же дыра, а не часть", - жалуется оккупант.

По его словам, других военных забирали, а их игнорируют по разным причинам и сообщают о новом законодательстве, которое не дает пока забрать их оттуда.

"Принципиально вас не запишем", - сказали оккупантам представители руководства.