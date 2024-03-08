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Пленные, производство оружия, Черное море. Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем должно стать освобождение украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Я начал встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен Турции за надежную поддержку Украины", - рассказал Зеленский. 

В контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море". 

"Мы можем добиться этого, работая вместе", - добавил он. 

Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями. 

В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, которые находятся в плену у России. 

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию

Главу государства также сопровождал министр обороны Украины Рустем Умеров. 

Турецкие СМИ писали, что Зеленский встретится с Эрдоганом. Главной темой должна была стать война России против Украины. 

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Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган