"Плен - это полная изоляция": в Коордштабе рассказали, что интересует бойцов после освобождения

Находясь в российском плену украинцы не имеют доступа к информации. По возвращении они интересуются, борется ли еще страна и что происходит дома.

Яценко рассказал, что в плену украинцы находились в информационной изоляции, поэтому после возвращения в Украину их интересуют разные вопросы.

"Прежде всего, всех интересует, какой курс доллара, сколько стоит батон, сколько стоят яйца, сколько стоит бензин. Наши ребята изолированы, к сожалению, от информации", - сказал Яценко.

Он рассказал, что есть информация, что украинцам, находившимся в плену в РФ показывали только российское телевидение где-то за неделю, до того, как их вернули.

"То есть они в абсолютной информационной изоляции находились, но они очень оптимистичны и очень быстро наверстают эту информацию", - подчеркнул он.

Яценко добавил, что освобожденных украинцев также интересует, "в каком состоянии сейчас Украина, украинцы, борется ли Украина, не расстроились ли украинцы после таких трех лет российского нападения и есть ли силы еще бороться".

"И ребята очень оптимистичны. Очень измученные, очень такие недокормленные, но это все вопрос времени. Есть программы реабилитации разработаны. Они месяц будут приходить в себя, отъедаться, лечиться и потом по индивидуальным программам тоже будут заниматься. Потому что после 2-3 лет в российском плену это сложно вернуться к нормальной жизни, потому что это трудно", - рассказал представитель Коордштаба.