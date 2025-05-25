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"Плен - это полная изоляция": в Коордштабе рассказали, что интересует бойцов после освобождения

Украина, Воскресенье 25 мая 2025 04:26
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"Плен - это полная изоляция": в Коордштабе рассказали, что интересует бойцов после освобождения Фото: что интересует украинских пленных после освобождения (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Находясь в российском плену украинцы не имеют доступа к информации. По возвращении они интересуются, борется ли еще страна и что происходит дома.

Об этом заявил представитель Координационного штаба Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Яценко рассказал, что в плену украинцы находились в информационной изоляции, поэтому после возвращения в Украину их интересуют разные вопросы.

"Прежде всего, всех интересует, какой курс доллара, сколько стоит батон, сколько стоят яйца, сколько стоит бензин. Наши ребята изолированы, к сожалению, от информации", - сказал Яценко.

Он рассказал, что есть информация, что украинцам, находившимся в плену в РФ показывали только российское телевидение где-то за неделю, до того, как их вернули.

"То есть они в абсолютной информационной изоляции находились, но они очень оптимистичны и очень быстро наверстают эту информацию", - подчеркнул он.

Яценко добавил, что освобожденных украинцев также интересует, "в каком состоянии сейчас Украина, украинцы, борется ли Украина, не расстроились ли украинцы после таких трех лет российского нападения и есть ли силы еще бороться".

"И ребята очень оптимистичны. Очень измученные, очень такие недокормленные, но это все вопрос времени. Есть программы реабилитации разработаны. Они месяц будут приходить в себя, отъедаться, лечиться и потом по индивидуальным программам тоже будут заниматься. Потому что после 2-3 лет в российском плену это сложно вернуться к нормальной жизни, потому что это трудно", - рассказал представитель Коордштаба.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая во время переговоров в Стамбуле делегации от Украины и России договорились о самом большом обмене пленными, а именно о формате "1000 на 1000".

Позже было решено, что из-за масштабов обмена процесс будет происходить в несколько этапов. В частности 23 мая, состоялся первый обмен. Стороны передали по 390 человек - по 270 военных и 120 гражданских.

Вчера, 24 мая, прошел второй день обмена. На этот раз домой в Украину вернулись 307 защитников нашей страны.

Подробнее о первых двух обменах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский вчера выступил с заявлением относительно завершающего этапа обмена.

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