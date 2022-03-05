Повністю не вийшли. Окупанти контролюють периметр Енергодара та АЕС

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов спростував інформацію про повний відступ російських військ із міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал очільника міста.
"На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС", – написав Орлов.
За його словами, міська влада в таких умовах взялася організовувати правопорядок, життєзабезпечення і господарську діяльність комунальних служб міста. Окрім того, з Енергодара наразі немає гуманітарного коридору для виїзду цивільних.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше заявив про вихід військ РФ із міста. Вони нібито не змогли захопили управління СБУ.
До слова, після боїв поруч із Запорізької АЕС радіаційний фон в області залишається у межах норми.
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