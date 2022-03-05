Повністю не вийшли. Окупанти контролюють периметр Енергодара та АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал очільника міста.

"На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС", – написав Орлов.

За його словами, міська влада в таких умовах взялася організовувати правопорядок, життєзабезпечення і господарську діяльність комунальних служб міста. Окрім того, з Енергодара наразі немає гуманітарного коридору для виїзду цивільних.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше заявив про вихід військ РФ із міста. Вони нібито не змогли захопили управління СБУ.