Повноваження АМКУ хочуть розширити: комітет Ради визнав закон корупційним

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики надав свій висновок щодо законопроекту №5431 про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Комітет визнав його корупційним.

Комітет вважає, що проект містить ряд корупціогенних факторів, серед яких:

"Члени комітету визнали таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету", який передбачає проведення реформи законодавства про захист економічної конкуренції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній раді вдосконалити діяльність АМКУ. А саме ухвалити відповідний проект за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха анонсував, що нардепи розглянуть законопроект про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Це необхідно для деолігархізації економіки.

Крім того, у ВР анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.