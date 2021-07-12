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Повноваження АМКУ хочуть розширити: комітет Ради визнав закон корупційним

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики надав свій висновок щодо законопроекту №5431 про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Комітет визнав його корупційним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету визнали таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету", який передбачає проведення реформи законодавства про захист економічної конкуренції", - сказано у повідомленні.

Комітет вважає, що проект містить ряд корупціогенних факторів, серед яких:

  • наділення Господарського суду правом надавати АМКУ дозволу перевіряти володіння та житло фізичних осіб;
  • наділення АМКУ повноваженнями органу досудового слідства.

Нагадаємо, комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній раді вдосконалити діяльність АМКУ. А саме ухвалити відповідний проект за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха анонсував, що нардепи розглянуть законопроект про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Це необхідно для деолігархізації економіки.

Крім того, у ВР анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.

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Антимонопольний комітет УкраїникоррупцияВерховна рада