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Повномасштабний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном загрожує катастрофою, - генсек ООН

Автор: Роман Калиниченко

ООН закликає країни до стриманості

Організація об'єднаних націй стурбована нинішньої напруженістю між Вірменією і Азербайджаном. В ООН закликали країни проявити стриманість.

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Про це під час брифінгу заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, генсек ООН з глибокою стурбованістю стежить за напруженістю між Азербайджаном і Вірменією.

"Повномасштабний конфлікт між двома країнами став би катастрофою", - цитує слова генсека ООН Дюжаррік.

В ООН застерегли країни від подальшої ескалації конфлікту і закликали до стриманості у двосторонніх відносинах.

Вірменія і Азербайджан в 1988 році почали війну за контроль над Нагірним Карабахом. Військові зіткнення між країнами тривають і після підписання мирного договору в травні 1994 року.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан заявили про відновлення боїв на кордоні, збройне протистояння загострилося і триває з 12 липня; відомо про загибель близько 20 осіб з обох сторін.

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