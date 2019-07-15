ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повне рішення суду по справі Марківа буде оприлюднена протягом 60 днів

Новини » Політика    15.07.2019 - 19:41
Повне рішення суду по справі Марківа буде оприлюднена протягом 60 днів
Фото: Давида Ла Челилиа (mvs.gov.ua)

За словами посла, після оприлюднення рішення вони зможуть більш детально вивчити його

Посол Італії в Україні Давіде Ла Челіліа заявив, що повне рішення суду щодо вироку колишньому нацгвардейцу Віталію Маркиву буде оприлюднено протягом 60 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За його словами, він не може коментувати рішення суду до офіційної публікації рішення,адже судова влада в країні є незалежною.

"Повне рішення суду буде оприлюднено протягом 60 днів. Тоді ми зможемо більш детально його вивчити, зокрема мотиваційну частину. Для Італії це важлива тема для всіх інститутів і медіа, адже всі хочуть знати правду, і, в першу чергу, її шукають батьки Андреа Рокелле", - заявив посол.

Також він зазначив, що передав всю наявну інформації в Італію.

"Я розумію всю тяжкість ситуації і передав всю інформацію в свою країну. А за наших громадян, які незаконно воюють на Донбасі на боці сепаратистів, суд Генуї вже прийняв перші рішення про ув'язнення на різні строки. Італія підтримує територіальну цілісність і незалежність України, підтримує і продовжує санкції проти РФ", - додав він.

Зазначимо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії розпочався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Суд щодо Вишинського знову перенесли Справа Марківа: рішення щодо апеляції може бути навесні 2020
Новини України ІталіяНацгвардияАрсен АваковСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся