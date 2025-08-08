ua en ru
Полк БпЛА 3 армейского корпуса получил партию FPV-дронов от "Украинской команды", - Палатный

Украина, Пятница 08 августа 2025 15:43
UA EN RU
Полк БпЛА 3 армейского корпуса получил партию FPV-дронов от "Украинской команды", - Палатный Фото: полк БпЛА 3 армейского корпуса получил партию FPV-дронов от "Украинской команды" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Украинская команда" передала партию беспилотников бойцам 21 отдельного полка беспилотных систем Третьего армейского корпуса. Всего с начала полномасштабного вторжения волонтеры отправили на передовую почти 3500 БпЛА различных типов.

Об этом заявил глава волонтерского штаба Артур Палатный, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Передали очередную партию FPV-дронов 21 отдельному полку беспилотных систем. Это достаточно новое подразделение в составе Третьего армейского корпуса. Но в него вошли опытные бойцы, которые прошли боевой путь вместе со всей бригадой. В начале полномасштабной войны они защищали Киев, потом сдерживали врага в Донецкой области и Запорожском направлении. А сейчас бьют орков на Харьковском направлении", - написал Артур Палатный.

Глава "Украинской команды" отметил, с 2022 года волонтерский штаб отправил на передовую уже почти 3500 БпЛА.

"Сегодня преимущество на поле боя определяют дроны. Благодаря вашей поддержке "Украинская команда" отправила на передовую уже почти 3,5 тысячи беспилотников различных типов. Пусть они помогут нашим защитникам еще более эффективно уничтожать врага и сохранят жизни", - сказал Палатный.

Помощь Силам обороны от "Украинской команды"

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за время своего существования передала военным и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, более 1750 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.

В частности, недавно бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление.

