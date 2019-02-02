Політв'язня Кольченка в колонії відвідав адвокат

Зі слів адвоката, українець схуд та став замкнутим

Украинского политзаключенного Александра Кольченко в колонии в Копейску (РФ) 29 января 2019 года посетил адвокат Уральской правозащитной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правозащитницы Татьяны Щур в Facebook.

Как отмечается, последняя встреча состоялась 25 декабря 2018 года.

"Никаких изменений со времени предыдущей встречи: посещает спортивный зал, библиотеку, получает диетпитания в виде ложки сыра, кусочки масла и яйца пару раз в неделю. Очень переживает из-за того, что никак не может получить книги, которые присылают ему друзья - они уходят обратно адресатам без объяснений со стороны колонии", - написала правозащитница.

Также она рассказала, что с 27 декабря по 6 января Кольченко находился в штрафном изоляторе (ШИЗО).

"За что? "За самовольное передвижение вне локальной участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных выделяют и наказывают. Причем, когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не пам'помнит или не знает. Так именно произошло с Сашей и перед Новым годом. Именно так "за передвижение" в спортзал, библиотеку, столовую", - рассказала Крыса.

Кроме того, правозащитница сообщила, что со слов адвоката, Кольченко еще больше похудел и стал замкнутым.

"Не понравился он мне что-то. Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряженный. Улыбаться перестал", - цитирует Крыса адвоката.

Напомним, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовим в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченка-до 10 лет лишения свободы.

РБК-Украина писало, что Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенным'заключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.