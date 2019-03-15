Політв'язня Клиха перевіряють на онкомаркери

Клих перебуває у лікувально-виправній установі в Челябінську

Украинского политзаключенного Станислава Клыха в больнице в Челябинске (РФ) проверяют на наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитницы Татьяны Щур.

Сообщается, что правозащитница посетила украинца в больнице. Она отметила, что по сравнению с тюрьмой, он имеет лучший вид, а также говорит, что "у него нормально".

"Свое долгое пребывание в лечебном (не психиатрическом) учреждении объясняет тем, что по его просьбе врачи его проверяют на онкомаркеры. Жалуется только на отсутствие телевизора в палате, в которой он находится сам. Беспокоился о родителях. Эта информация сообщена его маме и консулу", - написала Щур.

РБК-Украина писало, что украинский политзаключенный в России Станислав Клых в феврале был переведен в Челябинск на плановое лечение. Клых находится на плановом лечении в ЛПУ-3 (лечебно-исправительном учреждении, - ред.) в Челябинске.

Ранее мать удерживаемого в Российской Федерации политзаключенного Станислава Клыха сообщила, что состояние здоровья ее сына ухудшается, а никакой необходимой медицинской помощи он не получает.

Отметим, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключение в соответствии. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. В то же время Клых заявил, что никогда не был в Чечне.