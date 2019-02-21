Клиха відправили на планове лікування у Челябінськ

Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3

Український політв'язень в Росії Станіслав Клих переведений в Челябінськ на планове лікування. Про це заявила російська правозахисниця Тетяна Щур, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Правозахисниця зазначила, що Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3 (лікувально-виправної установи, - ред.) в Челябінську.

"Туди він був направлений з Магнітогорської тюремної психоневрологічної клініки, де він відмовився від лікування. Ставлення в ЛВУ-3 йому минулого разу сподобалося. Але це за контрастом з в'язницею і ОПЛ (Обласна психіатрична лікарня в Магнітогорську - ред.)", - повідомила Щур.

Щур зазначила, що в даний час немає можливості направити до Клиха адвоката правозахисної організації, оскільки той зайнятий іншим процесом на виїзді. Однак, на думку правозахисниці, зараз слушний час, щоб український омбудсмен Людмила Денісова зробила запит свого колеги в РФ і та направила до Клиха представників челябінської Громадської спостережної комісії.

"Тоді отримали б картинку, як було з Кольченком після відвідування УПК", - резюмує Щур.

Нагадаємо, мати утримуваного в Російській Федерації політв’язня Станіслава Клиха повідомила, що стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує.