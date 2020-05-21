Політв'язня Дудку перевели з медчастини до колонії, попри його нестабільний стан

Незаконно утримуваного Росією українського політв'язня Володимира Дудку знову перевели до виправної колонії з медичної частини, попри його нестабільний стан здоров'я. З квітня український політв'язень перебував у критичному стані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, український політв'язень продовжує скаржитися на сильні головні болі, підвищений тиск, біль у шлунку, та висипи по всьому тілу. При цьому в колонії відсутні будь-які препарати для його лікування.

"Володимир Дудка перебуває в групі ризику щодо захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, а відтак його переведення до бараків наражає на небезпеку життя громадянина України", - наголосила омбудсмен.

Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для повідомлення Дудці та його родичам встановленого діагнозу, а також сприяти належному медико-санітарному забезпеченню політв'язня.

"Також вимагаю надати якісну лікарську допомогу українському політв'язню, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН, і Федеральним законом РФ", - додала вона.

Нагадаємо, на початку квітня український омбудсмен повідомила, що український політв'язень Дудка перебуває у критичному стані. Дудка скаржився на підвищений артеріальний тиск, що може привести до інсульту або гіпертонічної кризи.

Також РБК-Україна писало у січні, що виконувач обов’язків генерального консула України у Ростові-на-Дону обіцяв відвідати незаконно засуджених українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова.