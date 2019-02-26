Політв'язня Балуха етапують в Тверь

Політв'язня везуть в одну із тверських колоній

Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в колонию российского города Тверь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Крымской правозащитной группы в Facebook.

Отмечается, что соответствующую информацию подтвердила правозащитникам адвокат Ольга Динзе. Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний.

По словам вице-спикера ВР Ирины Геращенко, Балух сейчас находится на этапе, потому что посольство Украины в РФ обязалось проинформировать украинскую власть о прибытии политзаключенного в место отбывания наказания.

"Судя по полученной информации, Владимир еще находится на этапе..., ибо после прибытия в место отбывания наказания об этом будет проинформировано посольство Украины в РФ"", - написала Геращенко.

Ранее правозащитники заявляли, что этапирование Балуха нарушает не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации. В частности, в соответствии со статьей 73 УИК РФ, осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субьекта РФ, в котором они проживали или были осуждены.

Этапирование Балуха в РФ также нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Отметим, расстояние от аннексированного Симферополя в российской Твери составляет более 1,6 тыс. километров.

Как писало РБК-Украина, 13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в Симферополь.