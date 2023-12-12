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Полицию и спасателей можно вызвать в мессенджерах: список номеров

Вторник 12 декабря 2023 17:19
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Полицию и спасателей можно вызвать в мессенджерах: список номеров Фото: украинцы могут вызвать полицию и ГСЧС в мессенджерах по резервным номерам (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из-за сегодняшнего масштабного сбоя работы оператора мобильной связи "Киевстар" у многих абонентов пропала связь и интернет. Украинцы в случае необходимости срочной помощи могут вызвать экстренные службы через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - говорится в сообщении.

Правоохранители опубликовали резервные номера телефонов Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с установленными мессенджерами.

  • Винницкая область

+380677185496 (Нацполиция)

+380639672336 (ГСЧС)

  • Волынская область

+380952950433 (полиция)

+380504001186 (ГСЧС)

  • Днепропетровская область

+380504716254 (полиция)
+380504716253 (полиция)
+380504716252 (полиция)

+380636350250 (ГСЧС)

  • Донецкая область

+380506683170 (полиция)

+380504940112 (ГСЧС)

  • Житомирская область

+380674112270 (полиция)

+380930583696 (ГСЧС)

  • Закарпатская область

+380671038494 (полиция)
+380682407105 (полиция)
+380676737082 (полиция)

+380933234031 (ГСЧС)

  • Запорожская область

+380504529195 (полиция)

+380933121101 (ГСЧС)

  • Ивано-Франковская область

+380673450015 (полиция)
+380995172533 (полиция)
+380995172498 (полиция)

+380951016112 (ГСЧС)

  • Киевская область

+380664122099 (полиция)

+380996406572 (ГСЧС)

  • город Киев

+380634458664 (полиция)

+380996088672 (ГСЧС)

  • Кировоградская область

+380671911036 (полиция)
+380671409292 (полиция)
+380507444880 (полиция)

+380990978934 (ГСЧС)

Луганская область

+380935076283 (полиция)

+380933771748 (ГСЧС)

  • Львовская область

+380989579718 (полиция)
+380680205581 (полиция)
+380934225845 (полиция)

+380995218220 (ГСЧС)

  • Николаевская область

+380675432858 (полиция)
+380675028909 (полиция)
+380675346783 (полиция)

+380635924087 (ГСЧС)

  • Одесская область

+380677639802 (полиция)

+380503903152 (ГСЧС)

  • Полтавская область

+380954805415 (полиция)
+380503216031 (полиция)
+380500701127 (полиция)

+380507848128 (ГСЧС)

  • Ровенская область

+380505499123 (полиция)

+380937007759 (ГСЧС)

  • Сумская область

+380997143446 (полиция)

+380935165474 (ГСЧС)

  • Тернопольская область

+380676736569 (полиция)

+380664336604 (ГСЧС)

  • Харьковская область

+380951300336 (полиция)
+380957042322 (полиция)
+380632154684 (полиция)

+380502868101 (ГСЧС)

  • Херсонская область

+380675502274 (полиция)

+380502109253 (ГСЧС)

  • Хмельницкая область

+380676723516 (полиция)
+380673800155 (полиция)

+380999383978 (ГСЧС)

  • Черкасская область

+380673801414 (полиция)
+380673814221 (полиция)

+380639775337 (ГСЧС)

  • Черниговская область

+380992001798 (полиция)
+380662934823 (полиция)
+380662934820 (полиция)

+380504400180 (ГСЧС)

  • Черновицкая область

+380671816525 (полиция)
+380673128524 (полиция)

+380662296368 (ГСЧС)

Сбой в "Киевстаре"

Сегодня, 12 декабря, произошел масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар". Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Проблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя. На этом фоне есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell. При этом в полиции напомнили, что за любой помощью можно обратиться, позвонив на экстренные номера 101, 102, 112, работающие в штатном режиме.

РБК-Украина собрало все, что известно о сбое в "Киевстар" - в материале.

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Киевстар Министерство внутренних дел Украины ГСЧС полиция
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