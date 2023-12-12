Полицию и спасателей можно вызвать в мессенджерах: список номеров

Из-за сегодняшнего масштабного сбоя работы оператора мобильной связи "Киевстар" у многих абонентов пропала связь и интернет. Украинцы в случае необходимости срочной помощи могут вызвать экстренные службы через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины .

"Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - говорится в сообщении.

Правоохранители опубликовали резервные номера телефонов Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с установленными мессенджерами.

Винницкая область

+380677185496 (Нацполиция)

+380639672336 (ГСЧС)

Волынская область

+380952950433 (полиция)

+380504001186 (ГСЧС)

Днепропетровская область

+380504716254 (полиция)

+380504716253 (полиция)

+380504716252 (полиция)

+380636350250 (ГСЧС)

Донецкая область

+380506683170 (полиция)

+380504940112 (ГСЧС)

Житомирская область

+380674112270 (полиция)

+380930583696 (ГСЧС)

Закарпатская область

+380671038494 (полиция)

+380682407105 (полиция)

+380676737082 (полиция)

+380933234031 (ГСЧС)

Запорожская область

+380504529195 (полиция)

+380933121101 (ГСЧС)

Ивано-Франковская область

+380673450015 (полиция)

+380995172533 (полиция)

+380995172498 (полиция)

+380951016112 (ГСЧС)

Киевская область

+380664122099 (полиция)

+380996406572 (ГСЧС)

город Киев

+380634458664 (полиция)

+380996088672 (ГСЧС)

Кировоградская область

+380671911036 (полиция)

+380671409292 (полиция)

+380507444880 (полиция)

+380990978934 (ГСЧС)

Луганская область

+380935076283 (полиция)

+380933771748 (ГСЧС)

Львовская область

+380989579718 (полиция)

+380680205581 (полиция)

+380934225845 (полиция)

+380995218220 (ГСЧС)

Николаевская область

+380675432858 (полиция)

+380675028909 (полиция)

+380675346783 (полиция)

+380635924087 (ГСЧС)

Одесская область

+380677639802 (полиция)

+380503903152 (ГСЧС)

Полтавская область

+380954805415 (полиция)

+380503216031 (полиция)

+380500701127 (полиция)

+380507848128 (ГСЧС)

Ровенская область

+380505499123 (полиция)

+380937007759 (ГСЧС)

Сумская область

+380997143446 (полиция)

+380935165474 (ГСЧС)

Тернопольская область

+380676736569 (полиция)

+380664336604 (ГСЧС)

Харьковская область

+380951300336 (полиция)

+380957042322 (полиция)

+380632154684 (полиция)

+380502868101 (ГСЧС)

Херсонская область

+380675502274 (полиция)

+380502109253 (ГСЧС)

Хмельницкая область

+380676723516 (полиция)

+380673800155 (полиция)

+380999383978 (ГСЧС)

Черкасская область

+380673801414 (полиция)

+380673814221 (полиция)

+380639775337 (ГСЧС)

Черниговская область

+380992001798 (полиция)

+380662934823 (полиция)

+380662934820 (полиция)

+380504400180 (ГСЧС)

Черновицкая область

+380671816525 (полиция)

+380673128524 (полиция)

+380662296368 (ГСЧС)

Сбой в "Киевстаре"

Сегодня, 12 декабря, произошел масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар". Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Проблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя. На этом фоне есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell. При этом в полиции напомнили, что за любой помощью можно обратиться, позвонив на экстренные номера 101, 102, 112, работающие в штатном режиме.

РБК-Украина собрало все, что известно о сбое в "Киевстар" - в материале.