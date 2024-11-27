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Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года

Киев, Среда 27 ноября 2024 12:45
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Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года Фото: светофоры в Украине получат новые стандарты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

В следующем году в Украине изменятся стандарты, которые касаются светофоров на дорогах. В частности, вместо обычного зеленого появится изумрудный свет, а также изменится вид стрелок, регулирующих направление движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ "Украинского научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" и новый стандарт ДСТУ 4092:2024.

Сообщается, что национальный стандарт вступает в силу 1 мая 2025 года. Таким образом, с этой даты все новые светофоры должны соответствовать изменениям.

Каким будет зеленый свет

Одно из главных нововведений касается зеленого света.

Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года

Фото: стандартный цвет зеленой секции светофора (действующий ДСТУ 4092:2002)

Вместо стандартного зеленого цвета появится изумрудный. Это яркий оттенок зеленого с легким синеватым оттенком, имеет высокую насыщенность и блеск. Считается, что изумрудный цвет более заметен на дороге и, соответственно, лучше воспринимается водителями.

Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года

Фото: изумрудный цвет в зеленой секции светофора (новый ДСТУ 4092:2024)

Какими будут стрелки на светофоре

Сейчас на линзы светофоров наносят сплошные стрелки, которые указывают на направление движения.

Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года

Фото: стрелки на светофорах (действующий ДСТУ 4092:2002)

С мая появятся шевронные стрелки. На линзах светофоров появятся именно они, поскольку лучше заметны издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.

Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года

Фото: шевронные стрелки (новый ДСТУ 4092:2024)

Какие еще будут изменения

Велосипедные светофоры. На всех таких светофорах будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги, или - линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года

Фото: велосипедные светофоры (новый ДСТУ 4092:2024)

Кроме того, таймеры обратного отсчета начнут устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах. Также вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Отметим, ранее РБК-Украина рассказывало, как избежать штрафов при пересечении железнодорожных путей, и напоминало основные правила для водителей.

А адвокат DixiLex Анна Рябуха в комментарии РБК-Украина назвала основные причины, по которым водителей могут лишить прав на управление транспортными средствами.

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