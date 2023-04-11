В полиции рассказали, сколько детей погибло во время оккупации Киевской области

В Киевской области во время оккупации в результате агрессии российских солдат погибло 38 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небытова.

"Во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, из них 18 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет", - заявил Небытов.

Он также добавил, что на сегодняшний день пропавшими без вести считают четырех несовершеннолетних, трое из них - из одной семьи.