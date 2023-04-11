В полиции рассказали, сколько детей погибло во время оккупации Киевской области

В Киевской области во время оккупации в результате агрессии российских солдат погибло 38 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небытова.
"Во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, из них 18 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет", - заявил Небытов.
Он также добавил, что на сегодняшний день пропавшими без вести считают четырех несовершеннолетних, трое из них - из одной семьи.
Напомним, ранее стало известно, что россияне 9 апреля ударили по Запорожью, в результате чего погиб ребенок.
Также мы писали, что в Авдеевке россияне убили пятимесячного ребенка.
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