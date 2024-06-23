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В полиции показали первые минуты ударов по Харькову 22 июня

Фото: последствия обстрела Харькова 22 июня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

В полиции показали первые минуты ударов РФ по Харькову 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Первые минуты вчерашнего вражеского обстрела центральной части Харькова. Держись, несокрушимый", - написал он.

Обстрел Харькова

Российские войска 22 июня снова массированно обстреляли Харьков, нанеся четыре удара КАБами. Захватчики применили привычную тактику - ударили по жилому дому.

23 июня в ГСЧС закончили разбор завалов на месте "прилетов", резюмировав, чо во время обстрела два человека погибли, еще 53 ранены.

На данный момент в больнице находятся больше 40 людей после этого обстрела, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

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