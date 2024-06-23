В полиции показали первые минуты ударов по Харькову 22 июня

Обстрел Харькова

Российские войска 22 июня снова массированно обстреляли Харьков, нанеся четыре удара КАБами. Захватчики применили привычную тактику - ударили по жилому дому.

23 июня в ГСЧС закончили разбор завалов на месте "прилетов", резюмировав, чо во время обстрела два человека погибли, еще 53 ранены.

На данный момент в больнице находятся больше 40 людей после этого обстрела, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

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