Полиция задержала пятерых мужчин после ночного "штурма" ТЦК в Виннице

"По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное производство", - пояснили правоохранители.

Ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в том числе и представители общественной организации, прибыли в ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы.

Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства.

Сейчас следователи расследуют уголовное производство по ст. 341, а именно захват государственных или общественных зданий.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке.

Полиция призвала граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей.