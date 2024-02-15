Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: полиция разоблачила банду

Правоохранители задержали банду, которая обманула украинцев более чем на 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"По результатам мониторинга предложений по продаже БпЛА 92 пострадавших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых - граждане из всех регионов Украины разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным", - пишет пресс-служба.

"Схему" организовали две женщины, которые и раньше пользовались чрезвычайными ситуациями в Украине для обмана граждан. Во время блэкаутов они продали, однако не поставили 40 единиц Starlink.

"По данным производством в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд. После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов различного типа для нужд Вооруженных сил Украины", - отмечает пресс-служба.

В феврале правоохранители провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей.

Имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 млн гривен и 28,6 млн гривен на банковских счетах были арестованы.

Фото: полиция разоблачила банду, которая обманывала людей под предлогом продажи дронов для ВСУ (t.me/UA_National_Police)