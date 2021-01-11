ФБР попередило про "величезне повстання" у разі відсторонення Трампа, - ABC

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку повстання на території Сполучених Штатів Америки. Причиною повстання може стати відсторонення 45-го президента Дональда Трампа за рішенням Конгресу.

Про це повідомив кореспондент телеканалу ABC News Аарон Катерскі на сторінці у Twitter.

За словами журналіста, ФБР володіє інформацією про озброєну групу, яка планує відправитися у Вашингтон 16 січня.

"Вони попередили, що у разі спроби Конгресу відсторонити Трампа шляхом застосування 25-ї поправки до Конституції, відбудеться величезне повстання", - написав кореспондент.

Нагадаємо, про відсторонення Трампа заговорили після заворушень у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента США. В ході заворушень загинули люди. Після цього віце-президента США Майка Пенса, який головує в Сенаті, закликали застосувати 25-ту поправку та усунути Трампа з посади.

Більше про можливе відсторонення Трампа читайте в матеріалі РБК-Україна.

Водночас Демократична партія пропонує оголосити Трампу імпічмент. В Палаті представників США, де мають більшість демократи, вже розробили статті для оголошення імпічменту 45-му президенту США.