Поліція затримала вимагачів, які погрожували перевізникам на кордоні

Фото: затримання вимагачів (facebook.com/MVS.LVIV)

Вимагачі діяли на пунктах пропуску у Львівській області

У Львівській області правоохоронці затримали групу зловмисників, які займалися вимаганням з перевізників та їх пасажирів на кордоні. Незаконною діяльністю вимагачі займалися на пунктах пропуску "Краковець" та "Шегині".

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

Сьогодні правоохоронці затримали трьох учасників угрупування. Серед затриманих - мешканці Львова та Києва. Невдовзі їм оберуть запобіжні заходи.

Зловмисники вимагали гроші за безперешкодне здійснення пасажироперевезень на українському кордоні, погрожуючи розправою та пошкодженням або знищенням автомобілів. З кожного водія вимагачі отримували 500 гривень, а з пасажирів брали по 200.

Опубліковано Іриною Діденко Субота, 30 травня 2020 р.

Поліція почала кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Крім того, як розповіла прокурор Ірина Діденко, наразі правоохоронці проводять 12 обшуків, а також встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах сталася масова перестрілка, яку влаштували двоє перевізників через розподіл пасажиропотоку.

Станом 30 травня правоохоронцям вдалося встановити 60 учасників перестрілки у Броварах, а всього у конфлікті брали участь близько сотні осіб.

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Автор: Дмитро Левицький