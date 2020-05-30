ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція затримала вимагачів, які погрожували перевізникам на кордоні

Новини » Суспільство     30.05.2020 - 23:45
Поліція затримала вимагачів, які погрожували перевізникам на кордоні
Фото: затримання вимагачів (facebook.com/MVS.LVIV)

Вимагачі діяли на пунктах пропуску у Львівській області

У Львівській області правоохоронці затримали групу зловмисників, які займалися вимаганням з перевізників та їх пасажирів на кордоні. Незаконною діяльністю вимагачі займалися на пунктах пропуску "Краковець" та "Шегині".

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook.

Сьогодні правоохоронці затримали трьох учасників угрупування. Серед затриманих - мешканці Львова та Києва. Невдовзі їм оберуть запобіжні заходи.

Зловмисники вимагали гроші за безперешкодне здійснення пасажироперевезень на українському кордоні, погрожуючи розправою та пошкодженням або знищенням автомобілів. З кожного водія вимагачі отримували 500 гривень, а з пасажирів брали по 200.

Опубліковано Іриною Діденко Субота, 30 травня 2020 р.

Поліція почала кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Крім того, як розповіла прокурор Ірина Діденко, наразі правоохоронці проводять 12 обшуків, а також встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах сталася масова перестрілка, яку влаштували двоє перевізників через розподіл пасажиропотоку.

Станом 30 травня правоохоронцям вдалося встановити 60 учасників перестрілки у Броварах, а всього у конфлікті брали участь близько сотні осіб.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Львовская областькордонвымогательствоперевозчик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся