Полиция задержала вымогателей, угрожавших перевозчикам на границе

Фото: задержание вымогателей (facebook.com/MVS.LVIV)

Вымогатели действовали на пунктах пропуска во Львовской области

Во Львовской области правоохранители задержали группу злоумышленников, занимавшихся вымогательством с перевозчиков и их пассажиров на границе. Незаконной деятельностью вымогатели занимались на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

Сегодня правоохранители задержали трех участников группировки. Среди задержанных - жители Львова и Киева. Вскоре им изберут меры пресечения.

Злоумышленники требовали деньги за беспрепятственное осуществление пассажироперевозок на украинской границе, угрожая расправой и повреждением или уничтожением автомобилей. С каждого водителя вымогатели получали 500 гривен, а с пассажиров брали по 200.

Опубліковано Іриною Діденко Субота, 30 травня 2020 р.

Полиция начала уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Кроме того, как рассказала прокурор Ирина Диденко, сейчас правоохранители проводят 12 обысков, а также устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.

Напомним, 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка, которую устроили двое перевозчиков из-за распределения пассажиропотока.

По состоянию 30 мая правоохранителям удалось установить 60 участников перестрелки в Броварах, а всего в конфликте принимали участие около сотни человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий