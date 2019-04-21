Поліція затримала псевдомінера школи в Авдіївці

У поліції Донецької області повідомили про затримання особи, яка повідомила про замінування школи у Авдіївці. Про це на брифінгу розказав начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області Микола Семенишин, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що чоловікові загрожує покарання за статтею 259 - Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

"Вчора було повідомлення по авдіївському територіальному району про те, що було заміновано школу. Нам вдалося затримати особу, яка вчинила цей дзвінок і вилучити телефон. По статті 259 він притягується до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Семенишин зазначив, що у Волновасі також не знайшло свого підтвердження повідомлення про мінування. Дзвінок поступив з окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області під час президентських виборів замінували дільницю №140147, яка знаходиться у 60 окрузі.

РБК-Україна писало, що виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області на виборах президента України вже відкрита для голосування. Вона запрацювала о 16:00.