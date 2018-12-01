У Київській області обвалився дах школи

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Прем'єр-міністр Гройсман доручив провести негайне розслідування

В одній із шкіл Вишневого (Київська область) в результаті негоди обвалився дах. У зв'язку з інцидентом, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайне розслідування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гройсмана.

Як повідомили у ДСНС, 1 грудня о 11:33 на ПЗЧ 34-ДПРЧ м. Вишневе надійшло повідомлення про руйнацію даху з подальшим обвалом в середину приміщення спортивного залу ДЮСШ "Фаворит".

Було встановлено, що в приміщенні площею 600 м2 обвалився дах на площі 200 м2.

"В приміщенні спортивного залу перебувало 30 дітей та 1 тренер, (тренер почула незрозумілі звуки і вивела дітей, через 1,5 хв. конструкція даху та крівлі впала в приміщення)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.

У ДСНС зазначили, що приміщення спортивної школи здано в експлуатацію у квітні 2018 року.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Як писав Styler, у Кропивницькому на оптовому ринку №1 через негоду обвалився дах. В результаті події ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що у Вишгороді під Києвом у житловому багатоповерховому будинку обвалився балкон.