Поліція затримала підозрюваних у замаху на активіста в Кам'янському

Поліція затримала двох підозрюваних в напад на громадського активіста, голову організації "Рух Громадська Варта" Євгена Знайду в Кам'янському Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції повідомили про затримання 33-річного жителя Дніпропетровської області та 31-жителя Харківської області в Дніпрі. Вони перебували в автомобілі, який знаходився у розшуку.

Двом чоловікам повідомили підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 год. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 20 квітня в центрі Кам'янського Дніпропетровської області стріляли в громадського активіста Євгена Найду. Активіст був доставлений в міську лікарню швидкої медичної допомоги з вогнепальними пораненнями кінцівок, крім нього, постраждали двоє перехожих. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам'янського.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв заявляв, що з 2014 року Національна поліція України відкрила 144 кримінальні справи за фактами, пов'язаними з нападами на активістів.