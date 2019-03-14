Поліція відкрила понад 100 справ через напади на активістів

Фото: Сергій Князєв (kmu.gov.ua)

Найбільша категорії справ відносно нападів на активістів - це "погроза вбивства" та "тілесні ушкодження"

З 2014 року Національна поліція України відкрила 144 кримінальні справи за фактами, повязаними з нападами на активістів. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Найбільша кількість нападів у Києві та Одеській області.



"Впродовж 2014-2019 років зареєстровано 149 заяв та повідомлень про злочини, які повязані з громадськими активістами. Найбільше таких фактів зареєстровано у місті Києві - 29, у Одеській області - 19, Київській - 18, Дніпропетровській - 15, в інших областях менше кількість. Відкрито 144 кримінальних провадження", - повідомив Князєв.

За його словами, найбільша категорія справ відносно нападів на активістів - це "погроза вбивства" та "тілесні ушкодження".

"Серед категорій злочину, вчинених відносно активістів найбільша кількість – це 19 вбиств, 3 - погрози вбивству, 38 - тілесних ушкоджень, 2- розбої та грабежі, 24 злочини - пошкодження майна, 33 - хуліганство", - відзначив він.

За його словами, жертвами у цих справах стали активісти, журналісти та правозахисники, які боролись за права громадян.

"Жертвами злочинних посягань стали 38 активістів, які виступали проти корупції; 31 активіст, які боролися з незаконними будівництвами; 19 потерпілих, які боряться за рівні права громадян та ЛГБТ спільноти; 16 націоналпатріотів, 18 журналістів, 10 правозахисників, 7 депутатів місцевих рад, 6 волонтерів та інші громадян з активною життявою позицією", - повідомив Князів.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко сьогодні заявляв, що розслідування справи про напад на одеського активіста Сергія Стерненка просувається швидкими темпами.

В травні 2018 року в Одесі невідомі напали на місцевого активіста Сергія Стерненка. За словами постраждалого, при нападі йому порізали руку, але він чинив опір з використанням свого ножа, в результаті чого один з нападників помер. За даними місцевого видання "Думська", у другого нападника теж були поранення. Крім того, на тілі загиблого було виявлено татуювання з номером однієї з частин Десантно-штурмових військ ЗС України.