Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Борисполі на суму близько 5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Четверо нападників 14 березня у камуфляжній формі та масках увірвалися в ювелірний магазин у Борисполі і, погрожуючи автоматами охоронцеві, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень. Нападники втекли з місця злочину на автомобілі Rover. Тоді поліція відкрила справу за фактом розбійного нападу.

"Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами бориспільської поліції та бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що затримали четверо громадян Республіки Азербайджан, віком від 37 до 41 року. Вони перебувають на території України незаконно.

Нагадаємо, в серпні 2018 року в Києві пограбували ломбард і застрелили охоронця. Троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли в напрямку станції метро "Нивки". Пізніше поліцейські знайшли спалений автомобіль, на якому зникли грабіжники.