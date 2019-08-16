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Опубліковане відео з місця нападу на Купрія

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 13:19
Опубліковане відео з місця нападу на Купрія
Фото: Віталій Купрій (facebook.com vitaliy.kupriy)

На відео нападників на депутата Ради намагалися затримати

Опубліковане відео з місця нападу на депутата Верховної ради України Віталія Купрія під Києвом. Відеозапис на своїй сторонці у Facebook розмістив сам нардеп.

Відео як намагались затримати нападників на мене, які застосували проти мене газ!

Опубліковано Віталій Купрій Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

На відео видно, як намагалися затримати нападників на депутата ВР, які застосували проти нього сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше стало відоме ім'я депутата Верховної ради, на якого напали невідомі під Києвом. Постраждалим виявився парламентарій Віталій Купрій, про що сам нардеп повідомив у своєму Facebook. Він просить розпізнати людей, що напали на нього.

Як писало РБК-Україна раніше, під Києвом невідомі напали на народного депутата, ім'я жертви правоохоронці не називали. Так, на одній з вулиць Гостомеля близько 10:00 двоє невідомих напали на народного депутата, забризкали йому обличчя сльозогінним газом "Терен-4" й облили рідиною з різким неприємним запахом, схожою на екскременти.

Додамо також, перед парламентськими виборами в Києві під час зустрічі з виборцями невідомий розпорошив сльозогінний газ в обличчя народного депутата. Нападника зупинила охорона нардепа, а поліція його затримала. Пізніше стало відомо, що жертвою нападу був Борислав Береза.

Стало відоме ім'я нардепа, на якого напали під Києвом Під Києвом напали на народного депутата
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