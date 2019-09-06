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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Києві в тролейбусі

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 21:04
Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Києві в тролейбусі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про місцезнаходження стрілка повідомив чоловік, який його опізнав

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в тролейбусі, в результаті чого дві людини з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника відділу комунікації поліції Києва Оксани Блищик у Facebook.

Блищик повідомила, що затриманого доставили до управління поліції для проведення слідчих дій.

"Зловмисник стріляв у одну людину в тролейбусі, а в іншого - на зупинці громадського транспорту, затримали у ... тролейбусі. У рюкзаку виявили зброю, з якої він, імовірно, стріляв", - написала вона.

Блищик додала, що про місцезнаходження зловмисника повідомив чоловік, який упізнав стріляв.

Нагадаємо, в п'ятницю, 6 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину в столичному тролейбусі на вулиці Федорова. Як повідомлялося, між двома пасажирами тролейбуса виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту дістав пістолет і відкрив стрілянину в бік іншого, після чого вийшов із салону транспорту і кілька разів вистрілив у ще одного чоловіка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові чоловік з пістолетом погрожував вбивством чоловікові, його дружині і дитині, наставляючи на них зброю.

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