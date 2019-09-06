ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сталася стрілянина в тролейбусі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 13:16
У Києві сталася стрілянина в тролейбусі, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення

У п'ятницю, 6 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у столичному тролейбусі на вулиці Федорова, в результаті чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, між двома пасажирами тролейбусу виник конфлікт, який переріс у штовханину. Один з учасників конфлікту дістав пістолет та відкрив стрілянину у бік іншого, після чого вийшов з салону транспорту та декілька разів вистрілив в ще одного чоловіка. Скоївши правопорушення зловмисник втік з місця події.

Зазначається, що в результаті стрілянини вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків віком 28 та 43 років. Постраждалих було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

"За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження", - розповіли в поліції.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296, а саме - хуліганство. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові чоловік у стані алкогольного сп'яніння на вулиці погрожував перехожим пістолетом. Чоловіка затримали правоохоронці, йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст.296 КК (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї).

У Києві утворилися численні затори У Києві автомобіль в'їхав у маршрутку і загорівся
Новини України КиївтранспортСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся