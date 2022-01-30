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Поліція затримала групу, яка планувала масові заворушення в Україні

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Київ, Неділя 30 січня 2022 21:55
Поліція затримала групу, яка планувала масові заворушення в Україні Фото: поліція затримала групу, яка планувала заворушення в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення в Україні. Подробиці в поліції пообіцяли розкрити завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що групу осіб, яка планувала масові заворушення на території України, затримала Нацполіція. Подробиці правоохоронці пообіцяли розкрити завтра, 31 січня, на брифінгу.

Він пройде за участю міністра внутрішніх справ Дениса монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовлюваний в країні державний переворот.

Зазначимо, пізніше глава держави заявив, що люди, які готували державний переворот в Україні, не змінили свої плани.

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